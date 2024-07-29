У ДТЕК зробили заяву про графіки відключення світла 29 липня

У компанії повідомили, що цього дня буде плюс дві години зі світлом.

Графіки відключення світла у кількох областях України 29 липня почнуть діяти на дві години пізніше, ніж планувалося.

Про це повідомили в ДТЕК.

Як заявили в компанії, у Києві та області, на Дніпропетровщині, Одещині та Донеччині графіки відключення світла 29 липня почнуть діяти від 18:00, а не від 16:00. Дія графіків триватиме до 23:00.

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"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі", – зауважили в ДТЕК.

До слова, раніше в ДТЕК пояснили, що графіки відключень світла застосовуються і вночі через цілодобовий дефіцит в енергосистемі.

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