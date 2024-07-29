Чи дозволено Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ: Британія поставила крапку у питанні

Як заявляв раніше британський прем’єр, хоча ці ракети призначені для оборонних цілей, в підсумку Україна повинна визначити їхнє розгортання.

Новий уряд Великої Британії підтвердив свою позицію щодо застосування українськими військами ракет Storm Shadow. Так, ЗСУ дозволено застосовувати ці ракети для ударів по військових цілях у Росії.

Про це повідомляє Ukdefencejournal.

Новий британський уряд підтвердив свою позицію щодо використання Україною ракет Storm Shadow. Це сталося на нещодавній сесії парламентських запитань і відповідей, коли цієї теми торкнувся депутат від консерваторів Джеймс Картлідж.

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"Не було змін у позиції Великої Британії щодо Storm Shadow. Я впевнений, що шановний член зрозуміє, що я не буду вдаватися в подробиці... Ми продовжуємо надавати військову допомогу для підтримки чіткого права України на самооборону від незаконних атак Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми чітко розуміємо, що обладнання, надане Великою Британією, призначене для захисту України", – відповів парламентський заступник держсекретаря з питань оборони Люк Поллард.

Таким чином він уточнив нещодавні заяви нового британського прем'єра Кіра Стармера. Очільник уряду зазначав, що Україні було дозволено використовувати Storm Shadow для ударів по військових цілях у Росії.

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Видання також нагадало, що під час саміту НАТО у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський офіційно подякував Британії за "дозвіл використовувати ракети Storm Shadow проти військових цілей на території Росії". Глава держави також заявляв, що було обговорено практичну реалізацію цього рішення.

Як наголошував Стармер, використання Storm Shadow має відповідати міжнародному гуманітарному праву. За словами прем’єра, хоча ці ракети призначені для оборонних цілей, в підсумку Україна повинна визначити їхнє розгортання.

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