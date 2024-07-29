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Зеленський назвав досягнення ГУР в атаках углиб Росії

Зеленський назвав досягнення ГУР в атаках углиб Росії

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Глава держави назвав влучність розвідників "дійсно дуже вагомою".

Президент України Володимир Зеленський відзначив воїнів ГУР Міноборони за забезпечення далекобійності на дистанцію майже 1800 км углиб Росії.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 28 липня.

Зеленський відзначив воїнів 9-го департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він подякував розвідникам за влучання по ворожій цілі на далекій відстані.

"Хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність. А саме – 9-й департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це", – сказав президент.

Нагадаємо, напередодні джерела повідомили, що дрони ГУР атакували НПЗ та три військові аеродроми на території Росії. Зокрема, на аеродромі "Оленья" було пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3.

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