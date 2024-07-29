Дрони масовано атакували РФ: вибухало у п’яти областях

У російському Міноборони відзвітували про збиті безпілотники.

У Росії заявили про масовану атаку безпілотників у ніч проти 29 липня. У п’яти областях країни працювала ППО.

Про це повідомили Міноборони РФ та губернатора Воронезької області Олександр Гусєв.

Як переконують у російському Міноборони, засоби протиповітряної оборони начебто перехопили і знищили 39 безпілотників, а саме:

19 дронів – у Курській області,

9 – у Бєлгородській області,

5 – у Брянській області,

3 – у Воронезькій області,

3 – у Ленінградській області.

Водночас губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що в Острогозькому районі було нібито безпілотник. Під час падіння дрона було пошкоджено об'єкт комунальної інфраструктури у селищі Газопровід, виникла пожежа.

Нагадаємо, цієї ж ночі дрони атакували електростанцію в Орловській області. Там зафіксовані пошкодження.

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