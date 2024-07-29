Дрони масовано атакували РФ: вибухало у п’яти областях

У російському Міноборони відзвітували про збиті безпілотники.
У Росії заявили про масовану атаку безпілотників у ніч проти 29 липня. У п’яти областях країни працювала ППО.
Про це повідомили Міноборони РФ та губернатора Воронезької області Олександр Гусєв.
Як переконують у російському Міноборони, засоби протиповітряної оборони начебто перехопили і знищили 39 безпілотників, а саме:
- 19 дронів – у Курській області,
- 9 – у Бєлгородській області,
- 5 – у Брянській області,
- 3 – у Воронезькій області,
- 3 – у Ленінградській області.
Водночас губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що в Острогозькому районі було нібито безпілотник. Під час падіння дрона було пошкоджено об'єкт комунальної інфраструктури у селищі Газопровід, виникла пожежа.
Нагадаємо, цієї ж ночі дрони атакували електростанцію в Орловській області. Там зафіксовані пошкодження.
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