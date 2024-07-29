Втрати росіян у війні проти України перевалили за 576 тисяч

Наші воїни продовжують завдавати втрат ворогові.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 29 липня склали 576 000 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1310 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загалом за час повномасштабної війни знищено:
- бойових броньованих машин - 16103 (+8)
- танків - 8356 (+12)
- артилерійських систем - 16010 (+74)
- РСЗВ - 1129 (+2)
- засобів ППО - 906 (+1)
- літаків - 363
- гелікоптерів - 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12766 (+30)
- крилатих ракет - 2406 (+1)
- кораблів та катерів - 28
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 21634 (+62)
- спеціальної техніки - 2690 (+19)
Нагадаємо, ЗСУ знищили штурмову колону російської військової техніки у Красногорівці. Завдання виконали бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка спільно з воїнами підрозділу Shadow.
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