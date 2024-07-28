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Якою буде Україна через 15 років: військовий дав прогноз

Якою буде Україна через 15 років: військовий дав прогноз

Микола Олійник / Фото: ТСН.ua

За словами Микола Олійника, Україна може бути схожа на Чехію.

Я вірю і хочу, що Україна років через 15, навіть з проблемами, з корупцією, з великою кількістю партій, коли кожен тягне на себе ковдру, може бути ні трохи не гіршою країною, ніж Чехія, наприклад. 

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua висловив ексофіцер штабу штурмового батальйону бригади “Червона Калина” Микола Олійник.

“За 15 років я вірю, що це реально. Якби ми були в рази меншими, ми могли б бути і Ізраїлем. Чого питання успіху Ізраїля таке? Ізраїль після проголошення незалежності вибрав курс, став фактично, не офіційно звичайно, 51-м штатом США, який дуже добре фінансується. Але розмір Ізраїля — це розмір, здається, Тернопільської області, менший за Київську”, — розповів військовий.

За його словами, ми маємо розуміти, що профінансувати одну область важче, ніж профінансувати 24 області. 

“Треба в 24 рази більше і бюджет і об’єми робіт. Через те, що Україна велика ми розвиватися будемо повільніше, але перспективи в нас дуже класні. Нам просто не треба рівнятися на якісь Емірати чи на Америку, бо в нас інші цінності, інші менталітети”, — каже Микола Олійник.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАМ НЕ ТРЕБА ПЕРЕМАГАТИ на полі бою! Треба мати “КОЗИРІ В РУКАВІ” НА ПЕРЕГОВОРАХ! Ексофіцер Олійник

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