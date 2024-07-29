Іспанські принцеси на Олімпіаді: Леонор та Софія поділилися селфі

Дочки короля Іспанії Філіпа VI та королеви Летиції перебувають на Олімпіаді в Парижі, де підтримують Олімпійську збірну.

У Instagram іспанської королівської родини опублікували серію нових фотографій зі спадкоємицею та її сестрою.

"Другий день принцеса Астурійська Леонор та інфанта Софія в Парижі на підтримку наших олімпійських спортсменів. Ранок розпочався з чудового дебюту чоловічої збірної Іспанії з водного поло проти Австралії, який завершився перемогою.

Далі вони привітали членів олімпійської збірної з плавання, які протягом дня тренувалися та змагалися у басейні.

А потім вони підтримали жіночу хокейну збірну Іспанії, яка дебютувала, здобувши перемогу над Великою Британією. Відмінний старт для іспанської делегації на Іграх у Парижі", — зазначено в підписі під фотографіями.

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Раніше палац показували, як сестри вболівали за тенісистів Карлоса Алькараса та Рафаеля Надаля, а потім вітали їх із перемогою у грі з аргентинською парою у тенісному парному матчі першого туру Олімпійських ігор.

Тим часом мати дівчат – королева Летиція – вже повернулася додому та вирушила до Пальми-де-Майорки, де вчора відвідала церемонію закриття 14-го кінофестивалю Atlantida Mallorca у La Misericordia.

Королева Летиція та Майкл Дуглас / Фото: Getty Images

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