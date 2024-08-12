Житло, власна справа, освітні гранти: Зеленський анонсував нові програми підтримки молоді

Від вересня запрацює програма грантів у 150 тисяч гривень на перші проєкти для підприємців до 25 років.

Від вересня запроваджується програма підтримки абітурієнтів, а також запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час участі в Українському молодіжному форумі, повідомляє сайт ОП.

Президент повідомив, що вже є державні програми, які працюють і працюватимуть дедалі активніше в інтересах молоді, зокрема:

" Перше . В чинній державній програмі "єОселя" буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10% – уже восени має запрацювати відповідна програма. Це справді хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, учителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій.

. В чинній державній програмі "єОселя" буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10% – уже восени має запрацювати відповідна програма. Це справді хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, учителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій. Друге . Вже з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років. Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу. Ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перші проєкти. Всі деталі будуть представлені нашим урядом.

. Вже з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років. Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу. Ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перші проєкти. Всі деталі будуть представлені нашим урядом. І третє. Освіта, освітні гранти. Теж із вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово з урядом будемо збільшувати наповненість коштами цієї та інших відповідних програм підтримки нашої, української, молоді".

"Ми маємо робити все і для того, щоб підтримати українські спільноти у світі – дітей нашого народу, які зараз перебувають в інших країнах. Це чітке завдання для нашої держави, для всіх рівнів влади й також для громадських організацій України – підтримувати для нашого, українського, цвіту за кордоном освітній і культурний зв’язок з Україною", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що в Україні хочуть кардинально реформувати вищу освіту.

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