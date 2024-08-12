Відключення світла в Україні 13 серпня: чи діятимуть графіки

Вівторок має минути без відключень електрики.
Завтра, 13 серпня, графіки відключень світла не застосовуватимуться.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Завтра, 13 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації про застосування відключень буде повідомлено додатково", – зазначають в "Укренерго".
Компанія закликає українців споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.
Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, чи слід готуватися до відключень світла восени та взимку.
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