Коли повернуться графіки відключень світла: у ДТЕК відповіли

До середини жовтня Україна може обійтися без відключень світла, за умови відсутності нових російських атак на енергетичну інфраструктуру та аномальної спеки.

Українці зможуть відпочити від відключень світла до середини жовтня. Однак така ситуація зберігатиметься лише якщо не буде російських обстрілів енергетики та аномальної спеки. Проте графіки обмежень можуть бути щонайменше до кінця наступного опалювального сезону.

Про це повідомили у ДТЕК.

"Ситуація в енергетиці дещо покращилась, тому зараз немає графіків відключень. Це стало можливим завдяки частковому відновленню генерації та зниженню температури повітря. Без відключень можна обійтись приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових атак на об'єкти енергетики чи аномальної спеки", – йдеться у повідомленні.

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Проте з настанням холодів навантаження на енергосистему збільшиться, оскільки споживачі почнуть користуватися електроопаленням та більше вмикатимуть світло, бо взимку темнішає раніше, зазначили в ДТЕК.

Відповідно тоді державне "Укренерго" буде вимушено знову вводити обмеження на споживання – і графіки можуть повернутися, пояснює холдинг.

Ситуація в енергосистемі все ще лишається складною через втрату понад 9 ГВт потужностей під час російських атак, швидко відновити все неможливо – тому графіки відключень можуть бути щонайменше до кінця наступного опалювального сезону.

"Енергетики роблять все можливе, щоб люди були постійно зі світлом, але варто готуватися до різних сценарій", – підсумовує компанія.

Нагадаємо, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев припустив, що вже з початком опалювального сезону обмеження на використання електроенергії та відключення світла повернуться. Адже споживання зросте майже на третину.

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