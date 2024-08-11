Когда вернутся графики отключений света: в ДТЭК ответили

До середины октября Украина может обойтись без отключений света при отсутствии новых российских атак на энергетическую инфраструктуру и аномальной жары.

Украинцы смогут отдохнуть от отключения света до середины октября. Однако такая ситуация будет сохраняться, только если не будет российских обстрелов энергетики и аномальной жары. Однако графики ограничений могут быть по меньшей мере до конца следующего отопительного сезона.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Ситуация в энергетике несколько улучшилась, поэтому сейчас нет графиков отключений. Это стало возможным благодаря частичному восстановлению генерации и понижению температуры воздуха. Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары", — говорится в сообщении.

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Однако с наступлением холодов нагрузка на энергосистему увеличится, поскольку потребители начнут пользоваться электроотоплением и будут больше включать свет, потому что зимой темнеет раньше, отметили в ДТЭК.

Соответственно, тогда государственное "Укрэнерго" будет вынуждено снова вводить ограничения на потребление – и графики могут вернуться, объясняет холдинг.

Ситуация в энергосистеме все еще остается сложной из-за потери более 9 ГВт мощностей во время российских атак, быстро восстановить все невозможно – поэтому графики отключений могут быть по меньшей мере до конца следующего отопительного сезона.

"Энергетики делают все возможное, чтобы люди были постоянно со светом, но стоит готовиться к разным сценариям", – заключает компания.

Напомним, эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев предположил, что уже с началом отопительного сезона ограничения на использование электроэнергии и отключение света вернутся. Ведь потребление вырастет почти на треть.

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