Коли в України буде своя ППО: Тарас Чмут дав обнадійливу відповідь

Керівник фонду "Повернись живим" наголосив, що вкладати у 3-5 різних програм ЗРК, а зосередитись на чомусь конкретному.

Україна працює над власними засобами протиповітряної оборони.

Про це повідомив керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю PRESSING і назвав орієнтовні строки.

"З хорошого – той вектор, який ми обрали, на мою думку, найжиттєздатніший… І я думаю, що, можливо, наступного року нам щось покажуть. Це, очевидно, не буде рівня Patriot. Подивіться кількість країн, які роблять подібні комплекси, подивіться на їх економіки, на їх рівень промисловості, технології, виробництва, і заспокойтесь, бо ми – не вони", – сказав він.

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Тарас Чмут наголосив, що буде великою помилкою, якщо ми спробуємо вкладати у 3-5 різних програм зенітно-ракетних комплексів і на виході не матимемо гарантованого насиченого результату ніде.

"Краще менше, але з доданою вартістю повною, аніж всюди потрошку", – підсумував він.

Нагадаємо, Тарас Чмут розкрив обсяги виробництва українських ракет.

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