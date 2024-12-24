Експерт ошелешив прогнозом про мільйонну армію КНДР на боці Росії

Війська Північної Кореї – майже безкоштовний ресурс для Росії, тож можна очікувати навіть мільйонну ворожу армію, яка воюватиме проти України.

Таку думку військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула висловив у ефірі телеканалу "Київ24".

Експерт вважає, що президент Росії Володимир Путін зможе забезпечити собі мільйонну армію за рахунок бійців КНДР, не мобілізуючи водночас власне населення.

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"Путіну для того, щоб просунутись максимально і довго тривати війну, потрібно десь ще мільйонну армію. Такий ресурс є в Північній Кореї. Що за це отримає Північна Корея? Ну, напевне, вона отримає нафтопродукти, може отримати якісь технології, ресурси, їжу. Тобто те, що є у Росії, Росія може дати Північній Кореї, а замість того отримати солдат", – розповів Притула.

"І це буде майже безкоштовно для Москви і дуже порятунок для економіки Північної Кореї. Тому можна очікувати і мільйонну армію. Питання тільки – на протязі якого часу", – додав експерт.

Він акцентував, що Північна Корея має великий мобілізаційний ресурс та велику кількість голодних людей, які вмотивовані і помиратимуть за не дуже велику кількість їжі. За словами Притули, "це дешева армія, якої не шкода".

Альтернативою цьому для Путіна є мобілізація росіян, але це дуже небажано з політичного погляду, зауважив полковник запасу СБУ.

Він також припустив, що президент РФ активно використовуватиме надалі північнокорейських солдатів уже на окупованій території України.

"Я не кажу, що це буде, але така можливість та потреба у Путіна є. Що йому буде заважати це зробити? Нічого. Що буде заважати великому чучхе це зробити? Це теж вкладається в ідеологію Північної Кореї: солдати гинуть за те, щоб Північна Корея отримала там якісь преференції, була самодостатньою. От їм поясниш, що їм треба помирати – вони будуть помирати у степах Донбасу. Росія буде спокійна, тому що їй не треба використовувати резервний варіант з мобілізацією. Дуже вигідний варіант для Кремля", – розповів Притула.

Нагадаємо, за інформацією південнокорейської розвідки, Північна Корея, ймовірно, готується перекинути до РФ додаткові війська і техніку, зокрема дрони-камікадзе, які будуть застосовані у війні проти України.

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