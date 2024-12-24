Требование США – лицемерное: Чмут о снижении мобилизационного возраста

В то же время Чмут считает, что Украина все равно придет к снижению мобилизационного возраста.
Руководитель фонда "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут продолжает стоять во мнении, что мобилизационный возраст нужно снижать до 20 лет, если мы хотим спасти страну. В то же время, аналогичное требование США он считает лицемерным.
Об этом волонтер сказал в интервью "Украинской правде".
"Государство должно принимать нужные и правильные решения, а не те, которые хотелось бы. Потому что мы затягивали с мобилизацией, мы затягиваем с этим решением. Как результат – мы будем иметь и это решение когда-то, и еще большие проблемы на фронте. Это отсрочка неизбежного", – убежден Чмут.
По его мнению, в тех условиях, которые мы сейчас, мы все равно придем к этому решению, или будем дальше проигрывать.
"Возможно, мы его примем, когда будем вести битву за Киев, или за Правобережье. Но в тех условиях, которые мы сейчас, отсрочка этого сложного решения приводит к потерям людей, техники и территорий", — говорит волонтер.
На уточняющий вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18, Чмут уточнил, что, по его мнению, достаточно 20.
В то же время призыв от США снизить мобилизационный возраст в Украине он называет лицемерным.
"Очень лицемерно звучит со стороны Соединенных Штатов рекомендация, или требование, или просьба для Украины мобилизовывать с 18 лет, имея огромные возможности нам помочь, этого не делать. Страна, которая имеет тысячи единиц техники и другой номенклатуры, в которой мы так нуждаемся, дает очень размеренным количеством за годы, вместо того, чтобы насытить в один момент и произвести стратегические изменения на поле боя. Взамен предлагает или требует уменьшения мобилизационного возраста вплоть до 18 лет", – говорит глава "Вернись живым".
Чмут убежден, что для Штатов удвоение или утроение помощи не является чем-то суперощутимым. Однако они этого не делают, но при этом хотят, чтобы мы дальше и больше воевали.
Ранее Тарас Чмут объяснил, почему заморозка войны является очень плохим сценарием для Украины, а также ответил, закончится ли война в 2025 году.
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