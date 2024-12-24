Возможно ли наступление РФ на Сумщину: Чмут спрогнозировал

По его словам, Сумщина, к сожалению, находится под активным огневым влиянием: КАБ, ракеты, другие средства. Но достаточного ресурса для наступательной операции у россиян пока нет.

Сумская область находится под активным огневым влиянием, но у россиян нет достаточного ресурса для полномасштабного наступления на регион.

Об этом сообщил руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью "Украинской Правде".

По его словам, для россиян выгодно увеличение линии фронта, потому что у них больше человеческого ресурса, вооружения и военной техники. Кроме того, у них более надежные и более быстрые союзники, чем у Украины.

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"Распыление нашего ресурса умножено на внутреннюю дестабилизацию, умножено на тотальное засорение информационного пространства равно, возможно, поражению в войне. Поэтому им (россиянам. – Ред.) выгодно формировать направления активных действий. Но эти направления требуют тоже ресурса, и от того, как мы активно воюем на любых из старых направлений, так называемых фронтов, зависит то, появится у них ресурс и резерв на новые", – объяснил руководитель фонда "Вернись живым".

По его мнению, идея, что украинские бойцы должны "перемалывать" российские войска, кроме тактического, имеет и стратегическое влияние. Из-за больших потерь россиянам постоянно нужно восполнять резервы, а это не позволяет масштабироваться на других участках фронта.

"Сумщина, к сожалению, находится под активным огневым влиянием: КАБы, ракеты, другие средства поражения активно работают. Но достаточного ресурса для наступательной операции на регион у них нет. Я не думаю, что они снова будут пытаться одновременно проводить несколько наступательных операций. Тактика, которую они выбрали, в разрезе пол года – год дает хороший результат для них. Ее нужно усиливать и масштабировать, но медленными шагами", – говорит Чмут.

Ранее Тарас Чмут объяснил, почему заморозка войны является очень плохим сценарием для Украины, а также ответил, закончится ли война в 2025 году.

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