Чи можливий наступ РФ на Сумщину: Чмут спрогнозував

За його словами, Сумщина, на жаль, перебуває під активним вогневим впливом: КАБи, ракети, інші засоби. Але достатнього ресурсу для наступальної операції у росіян поки нема.

Сумська область наразі перебуває під активним вогневим впливом, але росіяни не мають достатнього ресурсу для повномасштабного наступу на регіон.

Про це повідомив керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю "Українській Правді".

За його словами, для росіян вигідно збільшення лінії фронту, тому що у них більше людського ресурсу, озброєння та військової техніки. Крім того, у них надійніші і швидші союзники, ніж в України.

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"Розпорошення нашого ресурсу помножено на внутрішню дестабілізацію, помножено на тотальне засмічення інформаційного простору дорівнює, можливо, поразці у війні. Тому їм (росіянам. – Ред.) вигідні формувати напрямки активних дій. Але ці напрямки вимагають теж ресурсу, і від того, як ми активно воюємо на будь-яких зі старих напрямків, фронтів так званих, залежить те, чи з'явиться в них ресурс і резерв на нові", – пояснив керівник фонду "Повернись живим".

На його думку, ідея, що українські бійці мають "перемелювати" російські війська, крім тактичного, має й стратегічний вплив. Через великі втрати росіянам постійно потрібно поповнювати резерви, а це не дозволяє масштабуватися на інших ділянках фронту.

"Сумщина, на жаль, перебуває під активним вогневим впливом: КАБи, ракети, інші засоби ураження активно працюють. Але достатнього ресурсу для наступальної операції на регіон у них немає. Я не думаю, що вони знову намагатимуться одночасно проводити декілька наступальних операцій. Та тактика, яку вони обрали, в розрізі пів року – рік вона дає гарний результат для них. Її потрібно посилювати і масштабувати, але повільними кроками", – каже Чмут.

Раніше Тарас Чмут пояснив, чому заморозка війни є дуже поганим сценарієм для України, а також відповів, чи закінчиться війна 2025 року.

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