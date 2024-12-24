Чи закінчиться війна 2025 року: Тарас Чмут прокоментував

Чмут не виключає, що може бути зупинка і запуск переговорного процесу, проте наголошує, що це – "гра, де багато вхідних".

Очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут не виключає, що у 2025 році може бути "зупинка" війни і запуск переговорного процесу. Проте наголошує, що наразі Москва готова лишн прийняти нашу поразку, тоді як Україна не готова здаватися.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

На питання журналіста, чи вірить він, що війна наступного року піде на спад, Чмут відповів так:

"Я вірю в те, що може бути зупинка і запуск переговорного процесу. Чому? Тому що є сильна позиція Америки, є виснаження України, є якесь бажання Росії. Але, знову ж, умови для всіх різні".

Волонтер припускає, що Америка готова піти на зупинення війни "будь-якою ціною". Але українці не готові платити будь-яку ціну. Тоді як Росія може ще тягнути час.

"Тобто це така гра, де багато вхідних, кожна з яких впливає на кінцевий результат", – зауважив Чмут.

Він наголосив, що перед початком переговорів важливо, аби Україна мала якісь козирі.

"От нам важливо їх мати багато. Саме це стратегічна задача, а не якась посадка, не цим має головком займатися. Курськ – це стратегічна історія для країни. Африка – це стратегічна історія. Тіньовий флот – це стратегічна історія. Поки весь фокус уваги в нас на посадки і на окремі позиції, за втрату яких знімають комбригів – причому не найгірших, а, може, і найкращих подекуди – нічого не буде", – підсумував очільник "Повернись живим".

Раніше Тарас Чмут пояснив, чому заморозка війни є дуже поганим сценарієм для України.

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