Закончится ли война в 2025 году: Тарас Чмут прокомментировал

Чмут не исключает, что может быть остановка и запуск переговорного процесса, однако отмечает, что это "игра, где много входящих".

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут не исключает, что в 2025 году может быть "остановка" войны и запуск переговорного процесса. Однако подчеркивает, что сейчас Москва готова только принять наше поражение, тогда как Украина не готова сдаваться.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос журналиста, верит ли он, что война в следующем году пойдет на убыль, Чмут ответил так:

"Я верю в то, что может быть остановка и запуск переговорного процесса. Почему? Потому что есть сильная позиция Америки, есть истощение Украины, есть какое-то желание России. Но, опять же, условия для всех разные".

Волонтер предполагает, что Америка готова пойти на остановку войны "любой ценой". Но украинцы не готовы платить любой ценой. В то время как Россия может еще тянуть время.

"То есть это такая игра, где много входящих, каждая из которых влияет на конечный результат", – заметил Чмут.

Он подчеркнул, что перед началом переговоров важно, чтобы у Украины были какие-то козыри.

"Вот нам важно их иметь много. Именно это стратегическая задача, а не какая-то посадка, не этим должно заниматься головкой. Курск — это стратегическая история для страны. Африка — это стратегическая история. Теневой флот — это стратегическая история. Пока весь фокус внимания в нас на посадки и на отдельные позиции, за потерю которых снимают комбригов – причем не самых плохих, а, может, и лучших кое-где – ничего не будет", — подытожил глава "Вернись живым".

Ранее Тарас Чмут объяснил, почему заморозка войны очень плохой сценарий для Украины.

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