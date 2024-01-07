Ранок у Херсоні почався з обстрілів: є загиблі 

Російські військові зранку, 7 січня, обстріляли Херсон. Атакували центральну частину міста.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

За словами очільника МВА, обстріл відбувся близько дев'ятої години ранку. Внаслідок атаки загинув 62-річний чоловік.

"Чоловіка шпиталізували. Медики намагались врятувати його, але поранення виявились несумісні з життям. Співчуття рідним та близьким!" — написав Мрочко.

Що відомо про обстріли Херсонщини за добу

За минулу добу противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 382 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі, територію заводів у Херсоні", - повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію п'ятеро людей дістали поранення, з них - двоє дітей.

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