В Україні оголошено штормове попередження

Сьогодні, 8 січня, погода в Україні суттєво погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Окрім зниження температури, очікуються сильні опади та вітер. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Прогнозується ожеледь та налипання мокрого снігу на півдні країни. У центральних регіонах та на сході очікуються сильні снігопади та хуртовина.

Синоптики попереджають про значні опади в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, де також очікуються ожеледь та налипання мокрого снігу.

У Київській області 8 січня буде хмарно, місцями йтиме невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний сягатиме 7-12 м/с. Місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура вдень становитиме -8...13°С. Опади, на дорогах ожеледиця.

У Києві протягом доби прогнозують -11...13°С.

У Карпатах — ймовірність сходження лавин. Туристам радять утриматися від походів у високогір'я.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

"Значна сніголавинна небезпека очікується 8 січня на високогір'ї Івано-Франківської області. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я!" — йдеться у дописі.

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