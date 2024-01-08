В Україні оголошено штормове попередження

Очікуються сильний вітер, мороз та хуртовина.
Сьогодні, 8 січня, погода в Україні суттєво погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
Окрім зниження температури, очікуються сильні опади та вітер. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Прогнозується ожеледь та налипання мокрого снігу на півдні країни. У центральних регіонах та на сході очікуються сильні снігопади та хуртовина.
Синоптики попереджають про значні опади в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, де також очікуються ожеледь та налипання мокрого снігу.
У Київській області 8 січня буде хмарно, місцями йтиме невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний сягатиме 7-12 м/с. Місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура вдень становитиме -8...13°С. Опади, на дорогах ожеледиця.
У Києві протягом доби прогнозують -11...13°С.
У Карпатах — ймовірність сходження лавин. Туристам радять утриматися від походів у високогір'я.
Про це повідомили на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".
"Значна сніголавинна небезпека очікується 8 січня на високогір'ї Івано-Франківської області. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я!" — йдеться у дописі.
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