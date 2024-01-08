В Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 8 января, погода в Украине существенно ухудшится. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Кроме понижения температуры, ожидаются сильные осадки и ветер. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Прогнозируется гололедица и налипание мокрого снега на юге страны. В центральных регионах и на востоке ожидаются сильные снегопады и метель.

Синоптики предупреждают о значительных осадках в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, где также ожидаются гололедица и налипание мокрого снега.

В Киевской области 8 января облачно с прояснениями, местами будет идти небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный будет достигать 7-12 м/с. Местами по области порывы 15-20 м/с. Температура днем будет составлять -8...13°С. Осадки, на дорогах гололедица.

В Киеве в течение суток прогнозируют -11...13°С.

В Карпатах — вероятность схода лавин. Туристам советуют воздержаться от походов в высокогорье.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Снежная ситуация в Украинских Карпатах".

"Значительная снеголавинная опасность ожидается 8 января на высокогорье Ивано-Франковской области. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — говорится в сообщении.

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