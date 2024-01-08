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Укргидрометеоцентр предупредил об опасных явлениях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Укргидрометеоцентр предупредил об опасных явлениях

Иллюстративная фотография. Возможно затопление пойм рек / Фото: ГСЧС в Киевской области

Украинцам следует быть осторожными.

Украинцев предупреждают об опасных гидрологических явлениях.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в сообщении в социальных сетях.

7-10 января, в результате удержания морозов, будут продолжаться активные процессы льдообразования и формирования пробок льда с резкими колебаниями уровней воды на В.Днепре, устьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) и реках суббассейна Десны (Киевская, Черниговская, Сумская). возможным начальным затоплением поймы на верхних участках Десны возле г.Новгород-Северский.

Речь идет о I уровне опасности – желтый.

Также сообщается о дальнейшем затоплении заводи на участке Верхнего Днепра Неданчичи-Днепровское (в пределах страны) и притоке Десны р.Снов, и превышением опасных отметок нарушения транспортного сообщения с рядом сел в Черниговском районе Черниговской области.

К тому же речь идет о ІІ уровне опасности – оранжевый.

Ранее стало известно, что из-за непогоды на ряде основных автодорог Украины могут вводиться ограничения движения, чтобы расчистить снег.

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Дата публикации
Просмотры
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