Укргідрометеоцентр попередив про небезпечні явища

Українців попереджують про небезпечні гідрологічні явища.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр у повідомленні у соціальних мережах.

7-10 січня, внаслідок утримання морозів, продовжуватимуться активні процеси льодоутворення і формування заторів льоду з різкими коливаннями рівнів води на В.Дніпрі, пригирловій ділянці Прип’яті (зона ЧАЕС) та річках суббасейну Десни (Київська, Чернігівська, Сумська обл.) з можливим початковим затопленням заплави на верхніх ділянках Десни біля м.Новгород- Сіверський.

Йдеться про I рівень небезпеки - жовтий.

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Також повідомляється про подальше затоплення заплави на ділянці Верхнього Дніпра Неданчичі-Дніпровське (в межах країни) і притоці Десни р.Снов, і перевищенням небезпечних відміток порушення транспортного сполучення з рядом сіл у Чернігівському районі Чернігівської області.

До того ж йдеться про ІІ рівень небезпеки - помаранчевий.

Раніше стало відомо, що через негоду на низці основних автошляхів України можуть запроваджуватися обмеження руху, щоб розчистити сніг.

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