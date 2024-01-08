Укргідрометеоцентр попередив про небезпечні явища

Українцям варто бути обережними.
Українців попереджують про небезпечні гідрологічні явища.
Про це інформує Український гідрометеорологічний центр у повідомленні у соціальних мережах.
7-10 січня, внаслідок утримання морозів, продовжуватимуться активні процеси льодоутворення і формування заторів льоду з різкими коливаннями рівнів води на В.Дніпрі, пригирловій ділянці Прип’яті (зона ЧАЕС) та річках суббасейну Десни (Київська, Чернігівська, Сумська обл.) з можливим початковим затопленням заплави на верхніх ділянках Десни біля м.Новгород- Сіверський.
Йдеться про I рівень небезпеки - жовтий.
Також повідомляється про подальше затоплення заплави на ділянці Верхнього Дніпра Неданчичі-Дніпровське (в межах країни) і притоці Десни р.Снов, і перевищенням небезпечних відміток порушення транспортного сполучення з рядом сіл у Чернігівському районі Чернігівської області.
До того ж йдеться про ІІ рівень небезпеки - помаранчевий.
Раніше стало відомо, що через негоду на низці основних автошляхів України можуть запроваджуватися обмеження руху, щоб розчистити сніг.
Читайте також: