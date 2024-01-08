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Обстрел Харькова 2 января: возросло количество жертв

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
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Обстрел Харькова 2 января: возросло количество жертв

Последствия удара по Харькову 2 января / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Агрессия РФ каждый день убивает мирных украинцев.

Возросло количество жертв в результате удара РФ по Харькову 2 января. К сожалению, умер мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Ночью в больнице скончался один из раненых в результате обстрела Харькова, который произошел 2 января — 56-летний мужчина, длительное время он находился в тяжелом состоянии", — написал Синегубов.

Напомним, во вторник, 2 января в Харькове   раздались громкие взрывы. Враг нанес удары по городу, в результате чего есть разрушения и пострадавшие.

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Дата публикации
Просмотры
340
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