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Враг снова обстрелял Харьков: подробности

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Враг снова обстрелял Харьков: подробности

Предварительно после обстрела Харькова – без разрушений и пострадавших / Фото: ТСН.ua

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Поздним вечером 7 января 2024 года враг обстрелял Харьков.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в социальных сетях.

"Харьков под ракетным ударом. В городе раздалось уже несколько взрывов", — написал он.

"Прилетело рядом с частными жилыми домами в одном из районов города. Предварительно — без разрушений и пострадавших. На месте работают все соответствующие службы", — позже добавил чиновник.

Напомним, британское издание The Telegraph написало, что 15 января 2024 года Россия может начать новое наступление под Харьковом.

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Дата публикации
Просмотры
917
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