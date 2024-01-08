Враг снова обстрелял Харьков: подробности

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Поздним вечером 7 января 2024 года враг обстрелял Харьков.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в социальных сетях.

"Харьков под ракетным ударом. В городе раздалось уже несколько взрывов", — написал он.

"Прилетело рядом с частными жилыми домами в одном из районов города. Предварительно — без разрушений и пострадавших. На месте работают все соответствующие службы", — позже добавил чиновник.

Напомним, британское издание The Telegraph написало, что 15 января 2024 года Россия может начать новое наступление под Харьковом.

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