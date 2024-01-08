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Ворог знову обстріляв Харків: подробиці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог знову обстріляв Харків: подробиці

Попередньо після обстрілу Харкова - без руйнувань та постраждалих / Фото: ТСН.ua

На щастя, обійшлося без людських жертв.

Пізно ввечері 7 січня 2024 року ворог обстріляв Харків.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов у соціальних мережах. 

"Харків під ракетним ударом. У місті пролунало вже кілька вибухів", - написав він.

"Прилетіло поряд з приватними житловими будинками в одному з районів міста. Попередньо - без руйнувань та постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби", - пізніше додав посадовець. 

Нагадаємо, британське видання The Telegraph написало, що 15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ під Харковом.

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Дата публікації
Перегляди
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