Ворог знову обстріляв Харків: подробиці

На щастя, обійшлося без людських жертв.

Пізно ввечері 7 січня 2024 року ворог обстріляв Харків.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов у соціальних мережах.

"Харків під ракетним ударом. У місті пролунало вже кілька вибухів", - написав він.

"Прилетіло поряд з приватними житловими будинками в одному з районів міста. Попередньо - без руйнувань та постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби", - пізніше додав посадовець.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph написало, що 15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ під Харковом.

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