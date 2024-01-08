Гречка с копченостями: рецепт вкусного обеда

Гречка с копченостями – это бюджетное, простое блюдо для всей семьи. Если вы любите гречку с мясом, то приготовьте ее по этому рецепту. Для приготовления блюда вам понадобится: гречневая крупа, копчености и овощи. В итоге получите рассыпчатую гречку с тонким ароматом копченостей.
Ингредиенты
- гречневая крупа
- 1 ст.
- копченая грудинка
- 250 г
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- вода
- 400 мл
- масло сливочное
- перец черный молотый
- соль
- Гречку переберите и промойте под проточной водой.
- Лук и морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, мясо кусочками, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте все ингредиенты слегка на сливочном масле в той посуде, которую будете ставить в духовку. Добавьте перец и соль.
- Поверх обжарки выложите гречку, не перемешивайте. Влейте воду. Поставьте на огонь, когда вода закипит, снимите пенку. Накройте крышкой и поставьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут.
Советы:
- Копчености используйте любые.
- Воду можно заменить бульоном.
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