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Гречка с копченостями: рецепт вкусного обеда

Время готовки
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
350 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
86
Время на прочтение
1 мин
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Гречка с копченостями: рецепт вкусного обеда

Гречка с копченостями / Фото: Credits

Гречка с копченостями – это бюджетное, простое блюдо для всей семьи. Если вы любите гречку с мясом, то приготовьте ее по этому рецепту. Для приготовления блюда вам понадобится: гречневая крупа, копчености и овощи. В итоге получите рассыпчатую гречку с тонким ароматом копченостей.

Ингредиенты

гречневая крупа
1 ст.
копченая грудинка
250 г
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
вода
400 мл
масло сливочное
перец черный молотый
соль
  1. Гречку переберите и промойте под проточной водой.
  2. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, мясо кусочками, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте все ингредиенты слегка на сливочном масле в той посуде, которую будете ставить в духовку. Добавьте перец и соль.
  3. Поверх обжарки выложите гречку, не перемешивайте. Влейте воду. Поставьте на огонь, когда вода закипит, снимите пенку. Накройте крышкой и поставьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут.

Советы:

  • Копчености используйте любые.
  • Воду можно заменить бульоном.

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Дата публикации
Просмотры
86
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