Гречка с копченостями: рецепт вкусного обеда

Гречка с копченостями – это бюджетное, простое блюдо для всей семьи. Если вы любите гречку с мясом, то приготовьте ее по этому рецепту. Для приготовления блюда вам понадобится: гречневая крупа, копчености и овощи. В итоге получите рассыпчатую гречку с тонким ароматом копченостей.