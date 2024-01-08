Ракетна атака по 4 областях України: в МВС розповіли про постраждалих

Внаслідок ракетної атаки по чотирьох областях Україні вранці 8 січня загинула одна людина, ще десятки людей постраждали.

Про це повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.

Вранці російські окупанти атакували ракетами чотири регіони України. Одна людина загинула, є потерпілі.

Атака по Запоріжжю

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У Запоріжжі ракети влучили у житлові райони, поруч із будинками. У шести локаціях міста працюють рятувальники та поліцейські. За оперативними даними, постраждали троє людей.

Атака по Дніпропетровщині

Внаслідок атаки по Дніпропетровщині в Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутку. Восьмеро пасажирів самостійно вибралися з салону. По медичну допомогу звернулися 20 людей, серед яких було четверо дітей. Також були пошкоджені житлові будинки.

У Криворізькому районі внаслідок атаки зруйновано приватний будинок. Загинула людина. Знищено приватний будинок і в Кривому Розі. Там під завалами можуть перебувати троє людей. Руйнувань зазнав і торговельно-розважальний центр.

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Ракетний удар по Харківщині

За попередніми даними, російські загарбники завдали по Харкову щонайменше чотири удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад. Постраждала одна людина.

Також окупанти атакували місто Зміїв на Харківщині: зруйновано приватний будинок. Рятувальники дістали з-під завалів двох людей, ще одна особа може бути заблокована. Рятувальна операція триває.

Атака по Хмельниччині

У Хмельницькій області пролунали кілька вибухів. На місцях ударів працюють рятувальники та поліцейські. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється.

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Нагадаємо, загарбники вночі також атакували південь України за допомогою восьми дронів-камікадзе. Усі ворожі цілі були збиті на Одещині та Миколаївщині.

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