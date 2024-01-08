Обираємо адвоката: дорожня мапа для клієнта

Вибір адвоката – важливий крок, від правильності якого залежить багато. Юридична компанія чи адвокатське об'єднання? Знайомий юрист чи «медійний» адвокат? На що варто звернути увагу, які є дороговкази?

5 ознак хорошого адвоката

При виборі правознавця ніхто не хоче, щоб його справа слугувала навчанню юристів, які намагаються розвивати свою експертизу. Низька вартість послуг адвокатів-початківців не може бути стимулом для звернення до них: ціна помилки буде не співмірна з демпінговою перевагою. Тому – ось найперше правило:

Дешево – не критерій при обранні адвоката, від праці якого залежить ваше особисте майбутнє або фінансове благополуччя.

Які ж фактори треба взяти до уваги?

Попередня репутація

Зверніться до знайомих, які скористалися послугами адвоката, запитайте їх враження від його роботи. В інтернеті пошукайте інформацію про об'єднання адвокатів чи юридичну компанію: публікації в ЗМІ, відгуки клієнтів. Вивчить веб-сайт: його дизайн, юзабіліті, швидкість, якість контенту.

Відсутність сайту – нонсенс для бізнесу, зокрема, юридичного.

Перша консультація

Це як перше побачення: люди розглядають одне одного. Адвокат намагається справити приємне враження на майбутнього клієнта. Поведінкою та манерою спілкування, приміщенням адвокатського об'єднання. Але головне для вас – можна зробити висновок, наскільки важливою є ваша справа особисто для нього.

Якщо адвокат звернув увагу на її особливості та запропонував індивідуальне рішення – це ваш спеціаліст!

Наявність офісу

Важливо, щоб він просто був. Де – не критично. А от як він обладнаний, чи царює там робоча атмосфера і наскільки привітно, з повагою ставляться до відвідувачів – важливо.

Сучасна інфраструктура в офісі → хороші умови праці для адвокатів → відмінний результат для клієнта.

Спеціалізація

Якщо адвокат готовий взятися за будь-яке питання – щось тут не те. Так само, як не існує 1 лік від усіх хвороб, так і немає фахівця в усіх галузях права. Шукайте земельного, будівельного, сімейного адвоката – правознавця в конкретній сфері.

Просить показати матеріали справ, які адвокати вели протягом останнього року.

Діловий підхід

Вибудовування партнерських відносин з клієнтом – правильний метод. Адвокат спочатку проаналізує вашу справу. І тільки потім чітко сформулює конкретну пропозицію: чим зможе допомогти. Й охоче і детально відповість на запитання. Без «стовідсоткових гарантій» чесно та прозоро розповість про перспективи справи.

Давати обіцянки «виграти справу» – порушення адвокатської етики.

Резон довіритись адвокатському об'єднанню Актум

Захищають клієнтів по кримінальних, військових та сімейних справах. Пропонують супровід операцій з нерухомістю, владнання суперечок із забудовниками та страховиками, допомогу в земельних і кредитних питаннях.

Ваші переваги при співпраці з адвокатським об'єднанням Актум:

• 25 адвокатів з різною спеціалізацією – за зарплату 1 юриста отримуєте команду фахівців у різних областях права;

• акцент на кінцевій меті клієнта – важливим є не процес («ведення справи»), а результат;

• якісне обслуговування клієнтів – в режимі реального часу інформують про стан справ та зроблені кроки;

• офіси в 13 містах дають змогу отримати безпосередню допомогу в різних частинах країни, 365 днів на рік, без обмежень або перерв.

Маєте змогу замінити адвоката.

Досвідчені, надійні, завжди на боці клієнта.

Звертайтесь за консультацією в офісі або дистанційною допомогою за телефонами:

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