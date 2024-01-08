Ракетна атака по Харківщині: з-під завалів будинку дістали двох чоловіків

З-під завалів будинку, який атакували росіяни, у Змієві на Харківщині дістали двох чоловіків 90- та 60- років, ще одна жінка залишається під завалами.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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"Близько 07:00 ворог обстріляв м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. З-під завалу дістали 90- та 60-річних чоловіків. Ще одна жінка залишається під завалами", - написав він.

Окрім того, за його словами, близько 07:00 окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 ракетних удари. Тип озброєння встановлюється. Пошкоджено підприємство, навчальний заклад. Травмовано 53-річну жінку, стан легкий. Потерпілу госпіталізували.

"На жаль, вночі у лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова, який стався 2 січня, – 56-річний чоловік, тривалий час він перебував у важкому стані", - додав він.

Нагадаємо, вранці 8 січня Росія завдала ракетного удару по Харкову. Влада назвала цілі атаки.