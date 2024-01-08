Росія обстріляла Харків: влада назвала цілі атаки

Станом на 8 годинку відомо про одну постраждалу.

Під ранок 8 січня Росія атакувала Харків. За даними місцевої влади, окупанти били по промислових об'єктах міста.

Про це написав мер Харкова Ігор Терехов на сторінці у телеграм-каналі.

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"Цього ранку (8 січня - ред.) ворог бив по промисловим обʼєктам міста. Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Харківській ОВА повідомили про чотири удари по Харкову, а також влучання по житловому будинку у м. Зміїв.

Що відомо про Ту-95 МС – літак, із якого обстрілюють Україну.

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