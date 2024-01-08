Россия обстреляла Харьков: власти назвали цели атаки

По состоянию на 8 часов известно об одной пострадавшей.

Под утро 8 января Россия атаковала Харьков. По данным местных властей, оккупанты били по промышленным объектам города.

Об этом написал мэр Харькова Игорь Терехов на странице в телеграмм-канале.

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"В это утро (8 января — ред.) враг бил по промышленным объектам города. Есть пожар и на данный момент одна пострадавшая женщина. Пожар уже гасят наши спасатели, с раненой работают медики", — говорится в его сообщении.

Напомним, ранее в Харьковской ОВА сообщили о четырех ударах по Харькову, а также попадании по жилому дому в г. Змиев.

Что известно о Ту-95 ТС – самолете, из которого обстреливают Украину.

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