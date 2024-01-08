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Ночные морозы усилятся: прогноз погоды в Украине на 9 января

Ночные морозы усилятся: прогноз погоды в Украине на 9 января

Во вторник в Украине будет морозно / Фото: pixabay.com

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях.

Завтра, 9 января, в Украине сохранится морозная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в ближайшую ночь температура воздуха будет составлять -10-18 градусов, местами на севере и западе до -18-22 градусов.

Завтра днем ожидается 7-12 градусов.

В южной части будет выше: ночью -6-11 градусов, днем -2-6 градусов, в Крыму ночью -1-4 градуса, днем около нуля.

"Антициклон Hannelore вытеснит во вторник с нашей территории все осадки и завтра днем даже будем жмуриться от солнца. Только ночью и утром на юге задержится снег и мокрый снег, на юге Крыма с дождем", — отметила она.

В Киеве завтра днем будет сиять солнце. Ночью ожидается низкая температура воздуха -12-15 градусов. В течение дня ожидается -10-12 градусов.

Ранее стало известно, что из-за непогоды на ряде основных автодорог Украины могут вводиться ограничения движения, чтобы расчистить снег.

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