Враг атаковал Днепропетровщину: подробности от ОВА

В понедельник, 8 января, армия РФ нанесла удары по Днепропетровской области. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Как отметил Лысак, враг ударил по Кривому Рогу, в результате чего повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов. Известно, что 58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Последствия атаки на Днепропетровщину 8 января

"Ликвидируют последствия атаки и в Лозоватской общине Криворожского района. Там также "прилет", – отмечает он.

Террористические действия врага унесли очередную жизнь – погибла 62-летняя женщина. Ее частный дом разрушен.

"Досталось и Новомосковску. Возник пожар, его уже локализовали. Взрывной волной перевернуло проезжавшую мимо маршрутку. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто", — заявил руководитель ОВА.

Последствия атаки на Днепропетровщину 8 января

Предварительно, в городе пострадало 24 человека, из них 5 – дети: мальчики 4 и 8 лет и девочки 11, 16 и 17 лет. Все они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Напомним, ночью 5 января россияне атаковали Днепропетровщину. ПВО сбило над областью шесть "Шахедов". Все – в Криворожском районе.

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