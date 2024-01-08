Мбаппе оформил хет-трик: ПСЖ феерически поиздевался над соперником в Кубке Франции (видео)

Парижане забили 9 "сухих" голов в ворота команды из шестого дивизиона.

ПСЖ на выезде разбил представителя шестой лиги страны "Ревель" в матче 1/32 финала Кубка Франции. Поединок завершился со счетом 0:9 .

Еще в первом тайме парижане четырежды поразили ворота хозяев: дважды отличился Килиан Мбаппе, один гол забил Марко Асенсио, еще один мяч "Ревель" забил в свои ворота.

После перерыва команда Луиса Энрике продолжила куражиться и забила еще 5 голов: Мбаппе оформил хет-трик, Рандаль Коло Муани сделал дубль, еще раз отличились Гонсалу Рамуш и Шер Ндур.

Обзор матча "Ревель" – ПСЖ

Таким образом, ПСЖ вышел в 1/16 финала Кубка Франции. В следующем матче парижский клуб 14 января на выезде сыграет против "Ланса" в чемпионате Франции.

Сейчас подопечные Энрике лидируют в Лиге 1, на 5 очков опережая ближайшего преследователя – "Ниццу".

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