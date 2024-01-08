Погиб 23-летний украинский летчик Blue Helmet: видео

Во время выполнения боевого задания погиб 23-летний летчик 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ Владислав Залистовский с позывным Blue Helmet.

Об этом сообщает "Армия TV" в Telegram.

"Наверное, вы видели эти видео от украинского пилота МиГ-29 blue helmet, которые он регулярно публиковал в своих соцсетях. Его настоящее имя Владислав Залистовский и, к сожалению, он погиб во время выполнения боевого задания. Пилоту Залистовскому было всего 23 года. Он закончил летный факультет Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в 2021 году, а во время полномасштабного вторжения имел десятки боевых вылетов", — говорится в сообщении.

"Я никогда не думала, что на моей странице будет подобный пост. Ты любил свою работу, свою жизнь, свое небо, но оно сыграло с тобой злую шутку. Ты навсегда останешься в моем сердце лучшим мальчиком в мире. И не только в моем. Мне так много твоих знакомых говорят, что ты — самый лучший. Тебя действительно все очень любят! Тебе было всего 23… Но почему-то небо забирает лучших. Вечного тебе полета, мой ангел", — написала в Instagram девушка Владислава Залистовского Евгения Нестеренко.

Владислав Залистовский – родом из Малина Житомирской области. Был пилотом боевого самолета МиГ-29.

Погиб украинский пилот истребителя МИГ-29, ведущего блог "Blue Helmet"

Напомним, 25 августа в авиакатастрофе в Житомирской области погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

Читайте также: