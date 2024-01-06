У Кремлі підготували ще одну масштабну спецоперацію проти України: про що йдеться — ГУР Міноборони

Розвідка вже знає, через які видання буде реалізована хвиля дезінформації, однак поки що не вказує їхні назви.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, у Кремлі вирішили атакувати Україну на усіх фронтах - водночас із продовженням інтенсивних бойових дій провести гібридні інформаційні кампанії проти нашої держави.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Мета таких російських інформаційних спецоперацій, які, за його словами, від листопада 2023 року стали активнішими, полягає у дестабілізації ситуації, демотивації суспільства та спробі посіяти розколи.

"Такі операції росіяни реалізовують і назовні, щоб послабити фінансову та безпекову підтримку України в світі або ускладнити подальше надання цієї підтримки", – додав Юсов.

Ключові цілі та засоби ворога

Серед ключових цілей ворога – зрив мобілізації, сприяння масштабному виїзду населення з України. Інспірація розколів відбуватиметься за регіональним принципом: "Південний схід воює за інтереси бандерівців", "Галичина без сепаратистів уже давно вступила б у ЄС", "У Києві не мобілізують — усі гуляють та веселяться".

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За даними ГУР, зараз росіяни активно намагаються відбудувати інформаційну мережу для роботи в Україні із залученням лідерів суспільної думки, експертів, коментаторів, блогерів, політологів.

Ставка робиться не на відверто проросійський сегмент – люди з таким позиціонуванням сьогодні не мають жодного впливу.

"Через посередників, підставні структури шукають виходи на україномовний сегмент, людей з відповідним бекграундом, можливо навіть активістів і учасників бойових дій", – каже Юсов.

Дезінформація для Заходу

Для іноземних ЗМІ російські пропагандисти готують дезінформацію проти вищого керівництва України, яка буде містити вже відомі меседжі, що раніше вже використовувались для послаблення позицій України на міжнародній арені, але “у новій обгортці”.

"Це тези про "надмірну корумпованість" України, відсутність мотивації українців до спротиву, кратне повторювання тези "Україна – failed state", невмотивованість українського війська та інші теми, які російська пропаганда подає як "факти", щоб внести розкол між Україною та нашими союзниками", – сказав Юсов.

Розвідка вже знає, через які видання буде реалізована ця хвиля дезінформації, однак поки що не вказує їхні назви.

"Україна працює, в тому числі – з партнерами, на випередження таких провокацій", – переконує він.

Нагадаємо, раніше речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що обурлива та неприйнятна пропаганда Росії проти України розкриває сутність задумів Кремля та лише посилює впевненість Сполучених Штатів у необхідності підтримки українців.

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