Вибухи чули в кількох областях: ЗС РФ атакували Україну дронами

Російські окупанти вночі знову влаштували атаку по українських містах.

Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні.

"Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною України знищено 19 ударних дронів", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах уточнили, що окупанти атакували 28 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ – РФ та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

Основні напрямки удару – південь та схід.

"21 ворожий БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 6 січня, в кількох регіонах України пролунала повітряна тривога, російські окупанти атакували Україну "Шахедами". Вибухи лунали в Дніпрі і на Одещині. Зокрема, у Дніпрі безпілотник влетів у будинок. Неспокійно було і в Херсоні.

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