Взрывы слышали в нескольких областях: ВС РФ атаковали Украину дронами

Российские оккупанты ночью снова устроили атаку по украинским городам.

Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке.

"В минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной Украины уничтожено 19 ударных дронов", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах уточнили, что оккупанты атаковали 28 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск — РФ и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины.

Основные направления удара – юг и восток.

"21 вражеский БпЛА уничтожен силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 6 января, в нескольких регионах Украины прозвучала воздушная тревога, российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Взрывы раздавались в Днепре и в Одесской области. В частности, в Днепре беспилотник влетел в здание. Беспокойно было и в Херсоне.

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