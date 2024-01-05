Перемир’я не буде: британський історик розвіяв ілюзії Заходу про війну 2024 року — FT

Аналітик порівняв, що говорили лідери західних країн у новорічних вітаннях про війну в Україні.

Британський історик і письменник Тімоті Ґартон Еш не бачить передумов для замороження конфлікту в Україні або врегулювання його шляхом переговорів з РФ, як того наївно сподіваються на Заході.

Про це він написав у своїй авторській колонці в The Financial Times.

"Володимир Путін налаштований перемогти й знищити незалежну Україну. Україна так само налаштована чинити опір... Ми радше перебуваємо в середині довгої й складної війни, яка, ймовірно, триватиме щонайменше до 2025 року, якщо не довше. Жодна зі сторін не здається. Одна з них ще може перемогти, але не обидві”, - коротко описав він поточний стан війни.

Історик перерахував переваги, які має Путін у цій війні - масштаб, безжальність і диктатуру в РФ, а також підтримка авторитарних режимів Ірану, Північної Кореї та Китаю.

Україна ж готується призвати до війська багато молодих чоловіків для відновлення "своїх втомлених і виснажених сил" та сподівається на підтримку західних партнери.

На думку Тімоті Ґартона Еша, західні країни роблять достатньо, щоб Україна не зазнала поразки, але недостатньо, щоб допомогти їй перемогти.

Він закликав надати Україні більше протиповітряної оборони, більше ракет дальнього радіуса дії, зокрема німецьких Taurus, а також американських ATACMS, щоб Україна могла продовжувати відтісняти Чорноморський флот Путіна та націлюватися на "його стратегічну й символічну твердиню в Криму”.

При цьому публіцист нагадав, що з одного мільйона артилерійських снарядів, які ЄС обіцяв Україні до березня, наразі поставлено менше третини.

Що говорили європейські лідери про війну

На думку історика, Європа повинна відчувати більшу відповідальність за результат війни в Україні, адже йдеться, зрештою, про захист європейської країни. У цьому контексті Ґартон Еш запропонував порівняти новорічні послання європейських лідерів.

Британський прем'єр Ріші Сунак навіть не згадав про війну в Україні у звіті про успіхи свого уряду, який, вочевидь, був написаний під цьогорічні парламентські вибори.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц згадав про неї лише мимохідь, перш ніж перейти до священної теми німецької економіки.

Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повністю присвятив промову відновленню демократії в своїй країні.

Президент Франції Еммануель Макрон, зосередившись на темі французької гордості, запропонував "переозброїти європейський суверенітет", зокрема "для того, щоб зупинити Росію і підтримати українців".

Але найважливіше послання, на думку історика, пролунало з вуст президента Фінляндії Саулі Нійністе: "Європа повинна прокинутись".

Чудову прямолінійність показала й данська прем'єрка Метте Фредеріксен, яка нагадала, що Україні бракує боєприпасів, і Європа не постачає те, що потрібно.

"Ми будемо наполягати на збільшенні європейського виробництва. Це необхідно терміново. І данські F16 скоро піднімуться в небо. Війна в Україні - це також війна за Європу, яку ми знаємо", - сказала вона.

Ґартон Еш пише, що саме така риторика тепер потрібна.

Нагадаємо, головнокомандувач армії Бельгії Мішель Гофман говорить, що окупаційна армія Росії в майбутньому може відкрити другий фронт в Європі, напавши на Молдову або країни Балтії.

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