Перемирия не будет: британский историк развеял иллюзии Запада о войне 2024 года — FT

Аналитик сравнил, что говорили лидеры западных стран в новогодних поздравлениях о войне в Украине.

Британский историк и писатель Тимоти Гартон Эш не видит предпосылок для замораживания конфликта в Украине или урегулирования его путем переговоров с РФ, как наивно надеются на Западе.

Об этом он написал в своей авторской колонке в The Financial Times.

"Владимир Путин настроен победить и уничтожить независимую Украину. Украина так же настроена сопротивляться... Мы скорее находимся в середине долгой и сложной войны, которая, вероятно, продлится по меньшей мере до 2025 года, если не дольше. Ни одна из сторон не сдается. Одна. из них еще может победить, но не обе”, — кратко описал он текущее состояние войны.

Историк перечислил преимущества, которые имеет Путин в этой войне – масштаб, безжалостность и диктатуру в РФ, а также поддержка авторитарных режимов Ирана, Северной Кореи и Китая.

Украина готовится призвать в армию много молодых мужчин для восстановления "своих уставших и истощенных сил" и надеется на поддержку западных партнеров.

По мнению Тимоти Гартона Эша, западные страны делают достаточно, чтобы Украина не потерпела поражения, но недостаточно, чтобы помочь ей победить.

Он призвал предоставить Украине больше противовоздушной обороны, больше ракет дальнего радиуса действия, в частности, немецких Taurus, а также американских ATACMS, чтобы Украина могла продолжать оттеснять Черноморский флот Путина и нацеливаться на "его стратегическую и символическую твердыню в Крыму".

При этом публицист напомнил, что из одного миллиона артиллерийских снарядов, которые ЕС обещал Украине до марта, поставлено менее трети.

Что говорили европейские лидеры о войне

По мнению историка, Европа должна ощущать большую ответственность за исход войны в Украине, ведь, в конце концов, речь идет о защите европейских стран. В этом контексте Гартон Эш предложил сравнить новогодние послания европейских лидеров.

Британский премьер Риши Сунак даже не упомянул о войне в Украине в отчете об успехах своего правительства, который, очевидно, был написан под нынешние парламентские выборы.

Канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил о ней лишь мимоходом, прежде чем перейти к священной теме немецкой экономики.

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск полностью посвятил речь обновлению демократии в своей стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон, сосредоточившись на теме французской гордости, предложил "перевооружить европейский суверенитет", в частности, "для того, чтобы остановить Россию и поддержать украинцев".

Но самое важное послание, по мнению историка, прозвучало из уст президента Финляндии Саули Нийнисте : "Европа должна проснуться".

Прекрасную прямолинейность показала и датский премьер Мэтте Фредериксен, напомнившая, что Украине не хватает боеприпасов, и Европа не поставляет то, что нужно.

"Мы будем настаивать на увеличении европейского производства. Это необходимо срочно. И датские F16 скоро поднимутся в небо. Война в Украине — это тоже война за Европу, которую мы знаем", — сказала она.

Гартон Эш пишет, что именно такая риторика теперь нужна.

Напомним, главнокомандующий армией Бельгии Мишель Гофман говорит, что оккупационная армия России в будущем может открыть второй фронт в Европе, напав на Молдову или страны Балтии.

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