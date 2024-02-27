РФ больше недели не выводит в Черное море ракетоносители: что известно

Российская оккупационная армия не выводит в акваторию Черного моря ракетоносители по нескольким причинам: в результате деятельности Сил обороны и погодных условий.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Деятельность сил обороны и погодные условия не способствуют тому, чтобы корабельная группировка врага была максимально развернута и позволяла себе маневрировать так, как раньше это было в акватории Черного моря. Сейчас мы фиксируем, что ракетоносители уже более недели не появляются на открытых пространствах". Черного моря, находясь в пунктах базирования", – рассказала Гуменюк.

Впрочем, отмечает представитель ВСУ, ракетоносители снаряжены и готовы к применению. Для того чтобы выйти на боевое дежурство, им достаточно двух-трех часов. Кроме того, россияне могут применять ракеты из акватории самой бухты.

"Хотя это противоречит здравому смыслу и мерам безопасности, но такие факты мы уже фиксировали. Поэтому Генштаб оценивает угрозу с моря как стабильно высокую", — добавила Гуменюк.

Напомним, ранее Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты могут снова прибегнуть к ударам ракетами "Оникс". Недавно украинские партизаны сообщили о опрокидывании в аннексированный Крым комплексов "Бастион-П", являющихся носителями этих сверхзвуковых ракет.

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