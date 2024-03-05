Не будьте "боягузами": Макрон здивував заявою щодо війни в Україні

Макрон наголосив союзникам, що "війна знову на нашій землі".

Президент Франції Еммануель Макрон закликав союзників активізуватися, підкресливши, що "зараз не час бути боягузливим".

Про це французький президент сказав у вівторок, 5 березня, під час зустрічі із емігрантами, пише Reuters.

"Ми, безумовно, наближаємось до моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом", - заявив він.

Макрон додав, що Франція та Чехія "добре усвідомлюють, що війна знову на нашій землі (в Європі), що деякі держави, які стали нестримними, щодня поширюють свою загрозу нападу. Нас навіть більше, і що нам доведеться жити відповідно до історії та мужності, якої вона вимагає".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як гучна заява Макрона зруйнувала ще одну “червону лінію” Путіна.

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.