Не будьте "трусами": Макрон удивил заявлением о войне в Украине

Макрон подчеркнул союзникам, что "война снова на нашей земле".
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников активизироваться, подчеркнув, что "сейчас не пора быть трусливым".
Об этом французский президент сказал во вторник, 5 марта, во время встречи с эмигрантами, пишет Reuters.
"Мы, безусловно, приближаемся к моменту в нашей Европе, когда будет уместно не быть трусом", – заявил он.
Макрон добавил, что Франция и Чехия "хорошо осознают, что война снова на нашей земле (в Европе), что некоторые государства, ставшие безудержными, ежедневно распространяют свою угрозу нападению. Нас даже больше, и что нам придется жить согласно истории и мужеству, которой она требует".
Напомним, ранее мы сообщали, как громкое заявление Макрона разрушило еще одну "красную линию" Путина.
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