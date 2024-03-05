Українські бійці показали черговий факт мародерства росіян (відео)

Окупанти завжди славилися тим, що завжди грабували людей у населених пунктах, які розташовані поблизу їхніх позицій.

Так, наші воїни показали, як загарбник йде з мішком намародериного в українців. Звісно ж, по ньому був завданий удар дроном.

Про це йдеться у повідомленні підрозділу "Чорний лебідь".

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Вчергове можна переконатися, якою є цінність життя навіть для самих окупантів. Вони готові померти заради великого мішка з чимось цінним, що вдалося винести з оселі однієї з українських сімей.

"Це легка ціль для нас: він втомлений від ваги награбованого, намагається відпочити, перевести дух. В голові, мабуть, ендорфіни зашкалюють від легкої здобичі. Його сімʼя, вірогідно, все життя провели в злиднях і він мріє привезти додому дорогу іграшку вбитої ним дитини, або прикраси зґвалтованої їм дівчини", – пишуть воїни.

Українські військові уважно спостерігають за дорогами, які ведуть з сіл. Щоразу окупанти, переступаючи через трупи своїх "побратимів", йдуть грабувати.

"Це їхня культура, їхні традиції, їхня сутність. Орда", – резюмували у "Чорному лебеді".

Раніше й ЗСУ повідомили про нові втрати РФ.

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