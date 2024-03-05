Украинские бойцы показали очередной факт мародерства россиян (видео)

Оккупанты всегда славились тем, что всегда грабили людей в населенных пунктах, которые находятся вблизи их позиций.

Да, наши воины показали, как захватчик идет с мешком намародериного у украинцев. Конечно, по нему был нанесен удар дроном.

Об этом говорится в сообщении подразделения "Черный лебедь".

Украинские бойцы показали очередной факт мародерства россиян

В очередной раз можно убедиться, какова ценность жизни даже для самих оккупантов. Они готовы умереть ради большого мешка с чем-то ценным, что удалось вынести из дома одной из украинских семей.

"Это легкая цель для нас: он устал от веса награбленного, пытается отдохнуть, перевести дух. В голове, пожалуй, эндорфины зашкаливают от легкой добычи. Его семья, вероятно, всю жизнь провели в нищете и он мечтает привезти домой дорогую игрушку убитого им ребенка или украшения изнасилованной им девушки", – пишут воины.

Украинские военные внимательно наблюдают за дорогами, ведущими из сел. Каждый раз оккупанты, переступая через трупы своих "побратимов", идут грабить.

"Это их культура, их традиции, их сущность. Орда", – резюмировали в "Черном лебеде".

Ранее и ВСУ сообщили о новых потерях РФ.

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