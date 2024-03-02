ВСУ уничтожили еще один российский бомбардировщик Су-34

В пятницу, 1 марта, украинские Вооруженные силы уничтожили еще один вражеских бомбардировщиков Су-34.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"На восточном направлении уничтожен вражеский истребитель-бомбардировочный Су-34, который пытался нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами", — подчеркнули ПС.

К слову, только за последние две недели ВСУ сбили около 15 российских самолетов Су, являющихся одними из самых современных российских истребителей.

Напомним, эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказал, благодаря чему ВСУ стали чаще сбивать самолеты РФ. По его словам, украинская ПВО уже научилась сбивать российские суда, о чем свидетельствует ряд последних случаев.

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