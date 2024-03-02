ЗСУ знищили ще один російський бомбардувальник Су-34

У п’ятницю, 1-го березня, українські Збройні сили знищили ще один ворожих бомбардувальників Су-34.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"На східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальних Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами", - наголосили ПС.

До слова, лише за останні два тижні ЗСУ збили близько 15 російських літаків Су, які є одними з найсучасніших російських винищувачів.

Нагадаємо, експерт Defence Express Іван Киричевський розповів, завдяки чому ЗСУ стали частіше збивати літаки РФ. З його слів, українська ППО вже навчилася збивати російські судна, про що свідчить низка останніх випадків.

Читайте також: