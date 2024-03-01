В ISW оцінили, чи може Росія відновити парк літаків А-50

Країна-агресорка Росія планує розгорнути виробництво нових літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50. Займатися цим хоче державна корпорація "Ростех".

Про це повідомили аналітики Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Американські фахівці посилаються на заяви керівника компанії "Ростех" Сергія Чемезова. З його слів, російські війська потребують більше таких повітряних суден. Дефіцит суттєво посилився після того, як українські військові збили два таких судна від початку 2024-го.

Аналітики ISW вважають, що російська оборонно-промислова база не зможе швидко виготовити нові літаки А-50. Адже багато компонентів для конструювання таких повітряних суден виробникам країни-агресорки нині недоступні.

До слова, за даними українських офіційних осіб, зараз в Російській Федерації залишилося лише кілька літаків А-50.

Нагадаємо, британські розвідники оцінили наслідки ліквідації другого російського літака А-50. В РФ після залишилося лише сім таких бортів. До слова, перший А-50 українські оборонці збили 14 січня, а другий - 23 лютого.

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