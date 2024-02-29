Показали місце дислокації ще одного літака А-50 – супутникові фото

Він розташований в 130 км від лінії бойових дій на Донеччині.

Журналісти показали місце дислокації ще одного літака А-50, який РФ використовує для розвідки у війні проти України.

Кадри отримав проєкт "Схеми" (Радіо Свобода) за допомогою знімків Planet Labs.

Місце дислокації ще одного літака А-50 / Фото: "Схеми"

Як стало відомо, літак стоїть у місті Таганрог (аеропорт "Таганрог-Південний"). Це – 130 км від лінії бойових дій на Донеччині, про що свідчить свіжий знімок за 29 лютого.

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"Також літак цього типу потрапляв на знімки на території летовища у вересні 2023-го, та 15 лютого 2024-го. При цьому на знімку 28 лютого в аеропорту його не було, що може свідчити про використання цього літака", – зауважили у "Схемах".

Нагадаємо, у Мережі з'явилося фото хутора Трудова Вірменія Краснодарського краю РФ після падіння російського літака дальньої розвідки А-50 24 лютого.

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